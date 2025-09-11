Come il gran finale che, tutto d'un tratto, riserva una raffica di sorprese e colpi di scena. A soli due giorni dall'inizio dei campionati di Eccellenza e Promozione, rimane in forte fermento il mercato con gli ultimi tasselli che mancano. Proprio per questo, nelle ultime ore, diversi sono stati gli annunci proprio per prepararsi alla nuova stagione sportiva.

Reggioravagnese, doppio squillo

Partendo dall'Eccellenza, a poche ore dall’inizio del campionato la Reggioravagnese mette a segno due colpi in entrata che vanno a rinforzare la rosa in mano a mister Candido. Si rinforza ulteriormente l’organico con l'innesto di Ebrima Kebbeh e con il rinnovo di Giuseppe Currà. Kebbeh è un attaccante classe 1998. Nell’ultima stagione ha militato nell’eccellenza molisana con il Vastogirardi, dopo molteplici esperienze con Manfredonia, Nuorese e Modica. Velocità, tecnica e imprevedibilità: Ebrima è pronto a mettere la sua qualità al servizio della Reggioravagnese. Currà invece è un estremo difensore anno 2005, cresciuto con i colori amaranto, portiere affidabile che in questi anni, grazie a lavoro e sacrificio, ha compiuto una crescita importante fino a meritarsi la nostra porta. Talento, dedizione e futuro davanti a sé.

Colpo offensivo del Mesoraca

Dando uno sguardo al girone A di Promozione, è sempre più interessante il nuovo Mesoraca che sta nascendo e che, appunto, non si ferma sul mercato. Ufficiale l’arrivo di Olebogeng Tebogo Mathibedi, attaccante esterno di grande velocità e qualità offensiva. Giocatore dotato di ottima corsa e capace di agire sia sulle corsie laterali che come punta centrale, Mathibedi porta con sé un profilo dinamico e moderno, con spiccata propensione al gol e alla profondità. Nel suo percorso calcistico in Italia ha vestito le maglie della Massese in Eccellenza (2022), del Cadimare in Promozione (2022–2024) e, nella scorsa stagione, della Pontremolese in sempre nel campionato di Promozione (2024–2025). Un rinforzo offensivo importante che arricchirà le soluzioni del reparto avanzato del club del presidente Londino.

Atletico Maida all'inglese

In Promozione B si muovono Atletico Maida e Pro Pellaro. Ultimi botti d’artificio innanzitutto per l’Atletico Maida in vista dell’inizio del campionato. Il club giallorosso, infatti, sta ultimando l’ultima fase della sua campagna acquisti con l’annuncio di diversi volti nuovi. L’ultimo, in ordine cronologico, è Sakidila Domingos. Si tratta di un centrocampista inglese, classe 2004, proveniente dal Brancaleone. Domingos ha iniziato il suo percorso calcistico in Israele, nelle giovanili dell’Apoel, per poi maturare esperienze formative in Brasile con il Brasilia FC, in Portogallo con Costa de Caparica e Dragon Porto, fino ad approdare nelle riserve del Casa Pia. Centrocampista moderno, unisce qualità tecniche di rilievo a una notevole struttura fisica (188 cm), che lo rende un elemento completo e versatile nel reparto di centrocampo. Nuova e interessante pedina, quella del ventunenne, per mister Giuseppe Saladino.

Pro Pellaro, altro Under

La rosa costruita dal direttore sportivo Enzo Verduci, in sinergia con il tecnico Giuseppe Aquilino e con tutta la dirigenza, è di importante spessore e in grado di sgomitare per un posto nei play off. Dopo la scorsa annata, per i play off persi appunto per un solo punto all’ultima giornata, la Pro Pellaro ha voglia di riscatto. A poche ore dall’inizio del campionato, dunque, ecco che il club bianconero puntella l’organico per renderlo ancora più completo: ufficiale l’arrivo del centrocampista Walter Alampi. Classe 2007, cresciuto nel vivaio dell’Academy Reggio, proviene dal settore giovanile del Bocale con la parentesi della stagione 2023/2024 trascorsa con la Segato e conclusa con il titolo di campione regionale Under 17 Elite. Il diciottenne darà il suo contributo alla causa.