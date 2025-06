La mini-rivoluzione offensiva dello Sporting Polistena prende forma. L’attaccante argentino Ezequiel Baigorri, classe 2001, è ufficialmente un nuovo giocatore della formazione rossoverde. Reduce da una stagione straordinaria con il Bivongi, in cui ha realizzato 18 reti, tutte su azione e senza rigori, Baigorri è pronto a infiammare l’attacco di mister Nello Gambi.

Lo avevamo anticipato, ora è arrivata anche l’ufficialità: la ASD Sporting Polistena comunica l’ingaggio del centravanti argentino, protagonista assoluto nel girone C di Prima Categoria. Il suo arrivo si aggiunge a quello già formalizzato di Rodríguez, a conferma di un progetto ambizioso e profondamente rinnovato in chiave offensiva.

Fisicità, rapidità e fiuto del gol: Baigorri si è affermato come uno dei migliori terminali offensivi del campionato. Cresciuto in Argentina tra le fila di Club Atlético Las Palmas, C.I.B.I. e Club Amsurrbac, porta con sé un bagaglio tecnico e caratteriale che promette di fare la differenza in maglia rossoverde.

Il direttore sportivo Vincenzo Ciccia ha commentato così l’operazione: «Lo abbiamo seguito a lungo. È un profilo che volevamo con decisione. Ha le caratteristiche giuste per fare bene: umiltà, qualità e fame. Siamo certi che possa crescere ancora molto».

Con l’arrivo di Baigorri, il reparto offensivo a disposizione di mister Gambi si arricchisce ulteriormente. L’asse Baigorri–Rodríguez si preannuncia dinamico, efficace e ricco di alternative.