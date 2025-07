Il fine settimana del calciomercato dilettantistico è segnato a due club tirrenici che hanno sicuramente scosso la giornata di trattative. Tanto movimento infatti all'ombra dell'isola di Dino per Praiatortora e Scalea, ognuno con le sue ambizioni rispettivamente in Eccellenza e Promozione A.

Praiatortora, colpo Thiakane

Andiamo con ordine e partiamo dal Praiatortora che dopo aver annunciato il rinnovo del suo capitano Angelo Petrone, comunica anche l'ingaggio di un centravanti di spessore che va a rinforzare il reparto avanzato: Emile Thiakane. Chiuso infatti l'accordo con l'attaccante senegalese, classe 1991, proveniente dal San Luca e ultimo ad arrendersi nell'obiettivo salvezza giallorosso purtroppo non centrato. Giocatore dotato di grande velocità e fisicità, Thiakane rappresenta la punta moderna per eccellenza: può agire da prima punta, seconda punta o anche da esterno d'attacco, offrendo così massima versatilità al reparto offensivo. Per il trentaquattrenne esperienze anche tra i professionisti sia in Polonia che in Francia.

Non solo nuovi arrivi ma anche conferme dal momento che giura fedeltà ai colori bianco/azzurri un altro perno della scorsa stagione: Nicolas Maitini. Con la sua classe innata e un carisma contagioso, l'argentino ha subito conquistato i tifosi e lo spogliatoio. Nella scorsa stagione è stato uno dei grandi protagonisti: corsa, tecnica, intelligenza tattica e quel cuore argentino che non smette mai di lottare fino all’ultimo minuto.

Scalea, un lieto ritorno

Come accennato, alquanto attivo anche lo Scalea del nuovo tecnico Biagio De Domenico dal momento che la compagine bianco-stellata sta cercando di ripartire per ritornare protagonista nel massimo campionato regionale. Nello spogliatoio c'è bisogno di esperienza, leadership e di qualcuno che conosca l'ambiente, ecco allora che il nome è presto fatto: ufficiale infatti il ritorno dell'esperto difensore Davide Cassaro, come anticipato qualche tempo fa dalla redazione sportiva di LaC News 24. Il difensore siciliano, infatti, aveva lasciato il segno con questa maglia nella stagione 2022/23, collezionando 28 presenze e 4 gol. Cassaro porta con sé carisma, senso della posizione e una solidità che sarà fondamentale per la retroguardia dello scaleota. La sua personalità e la capacità di guidare il reparto difensivo saranno un valore aggiunto per la squadra in questa nuova stagione.