Il mercato non si ferma e non aspetta. Si rincorrono ufficialità e indiscrezioni che, a luglio inoltrato, infiammano l'estate dilettantistica. Anche la giornata odierna è risultata alquanto frenetica sia per colpi che per eventuali trattative. Come di consueto, ecco innanzitutto le ufficialità partendo dall'Eccellenza. E qui ad animare la giornata sono Paolana e Rossanese.

Il club del presidente Marcone, infatti, non ferma il suo scintillante mercato, rinnovando le ambizioni di un campionato importante, e annuncia l'ingaggio di Francesco Calomino. Il forte centrocampista, classe 1990, lo scorso anno in forza alla Vigor Lamezia, ha totalizzato 21 presenze e 994 minuti complessivi. Arriva a Paola portando con sé l’esperienza di anni importanti in serie D ed in Eccellenza.

Squilli importanti anche in casa Rossanese, con il club rossoblù che si è assicurato le prestazioni di Andrea Castellano. Uno dei migliori nel suo ruolo, oltre al fatto che vanta un curriculum invidiabile: vince un campionato a Cosenza in Serie D, transita nell’ordine nella Serie D ad Acireale, alla Gioiese e poi due stagioni alla Palmese, in Eccellenza con la Cittanovese e poi Paolana, Soriano, Scalea. Nella passata stagione con la maglia dell'Altomonte.

Importanti rinnovi per AEK Crotone e Mesoraca

Passando al campionato di Promozione, nel Girone A occhio al Mesoraca che prosegue il suo percorso di crescita ma, soprattutto, rinnova la sua base annunciando il rinnovo del leader difensivo Pasquale Basile, amaranto per il terzo anno di fila. Rinnovano anche Antonio Procopio a Sersale e Giampiero Bruno all'AEK Crotone. Nel Girone B è attivo il Guardavalle che, sempre nella giornata odierna, ha annunciato il ritorno in giallorosso di Domenico Minervino dopo la parentesi al Bivongi. In

Prima Categoria, infine, c'è il doppio colpo della Brutium Cosenza che ingaggia Binetti e D'Angelo. Il primo è un difensore classe 1999 cresciuto nelle giovanili del Cosenza, con esperienze in Serie D con Castrovillari, Locri e Palmese, ex tra le altre anche di Real Montalto, Aprigliano e Luzzese. D'Angelo invece è un difensore classe 1998 ex tra le altre di Trebisacce, Amantea, Aprigliano, Marano e Paolana. Colpo in difesa del Piscopio che presenta Antonio Romeo, reduce dalla stagione in Promozione con la maglia del San Nicola risultando il giocatore di movimento più utilizzato con 2477 minuti, e dimostrando di essere ancora fondamentale.

DB Rossoblù Luzzi, suggestione Nicoletti. Cassano Sybaris, arriva Spinelli in panchina?

Ancora più frenetiche sono le voci di mercato che si rincorrono ogni giorno. Cambierà pelle la DB Rossoblù Luzzi, ma ciò non significa che ridimensionerà le proprie ambizioni. Il club del presidente Gencarelli, infatti, sta monitorando diversi profili e, tra questi, rientrerebbero sia Nicoletti che Misuri entrambi in forza alla Morrone. Il primo ha cercato di trascinare la sua squadra alla salvezza nella scorsa stagione, siglando anche gol pesanti e risultando tra le pedine fondamentali, basti pensare che è stato il terzo giocatore di movimento più utilizzato con 2658 minuti all’attivo.

Morrone che, parallelamente, starebbe trattando per il difensore della Soccer Montalto, Simone Scarnato. Dopo l'annuncio del nuovo vice-presidente, riconosciuto in Gardi, il Cassano Sybaris può avviare la propria programmazione a partire dalla scelta del nuovo tecnico. Tra i papabili, al momento quello favorito sembrerebbe essere Andrea Spinelli, reduce dal campionato sulla panchina della SB Rossoblù Luzzi.

Si muove dietro le quinte anche il Mesoraca che avrebbe messo sulla lente d'ingrandimento l'attaccante ventunenne Merante. Il calciatore, di proprietà del Sersale, ritroverebbe a Mesoraca mister Varacalli.

Muovono il mercato di Prima Categoria Asd Pizzo e San Mango, con i club napitino che starebbe per chiudere con l'eterno centravanti Peppe Fanelli mentre il San Mango, invece, sta trattando l'ingaggio del difensore Andrea Morelli.