Il calciomercato dei Dilettanti continua a muovere le sue pedine in queste ore, con diversi club di Promozione alla ricerca di rinforzi e conferme. Tra le trattative più interessanti spicca il possibile arrivo a Corigliano dell’esterno brasiliano Martins Da Silva Raimundo Pedro, meglio conosciuto come Pedrinho. Classe 1995, Pedrinho ha già vestito le maglie di Acri, Scalea, DB Rossoblù Luzzi, VE Rende e, nella passata stagione, del Mesoraca in Promozione. Nelle scorse settimane era stato annunciato come nuovo rinforzo del Rende, ma le ultime indiscrezioni suggeriscono che il brasiliano potrebbe invece approdare in biancazzurro.

Si potrebbero inoltre separare le strade tra il Rende e l’attaccante Nicolas “Papu” Martinez. L’esterno offensivo argentino, reduce da alcune stagioni con l’Altomonte. Un suo possibile trasferimento al Corigliano non sarebbe da escludere.

Sempre nel girone A, l’Acri starebbe guardando con interesse anche all’esperienza dell’attaccante nigeriano Kolawole Agodirin. Classe 1983, Agodirin vanta un curriculum di tutto rispetto, con 244 presenze tra Serie C e Serie D e 52 reti realizzate con squadre come Venezia, Mantova, Andria, Olbia, Viterbese, Spal, Como, Foggia, Latina, Casertana, Catanzaro, Bisceglie, Sambenedettese, Nardò e Casarano. Nella scorsa stagione l’attaccante ha militato in Sicilia tra Città di Avola e Mazzarrone calcio, in Eccellenza, e potrebbe rappresentare un colpo di esperienza per i rossoneri.

Intanto la squadra silana ha già salutato il difensore Ivan Orientale, destinato con ogni probabilità al Kratos Bisignano, ma non è escluso che la società possa chiudere con un altro centrale di esperienza. Sempre in entrata, i rossoneri avrebbero assicurato le prestazioni del giovane centrocampista classe 2007 Gabriele Chidichimo, anche lui nelle scorse settimane dato in procinto di vestire la maglia del Rende.