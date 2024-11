Manca poco più di una settimana all'inizio dei consueti triangolari di Coppa Italia che, di fatto, apriranno ufficialmente la stagione 2024/25. Con l'incombere delle partite ufficiali, dunque, si vanno a definire anche le rose delle squadre dei tre principali campionati dilettantistici (Eccellenza, Promozione A, Promozione B) tra affari conclusi e in dirittura d'arrivo. Come di consueto, ecco il pezzone di mercato che riassume tutti i movimenti degli ultimi giorni.

L'Isola Capo Rizzuto accende i motori

Nel massimo campionato regionale inizia a battere i primi colpi l'Isola Capo Rizzuto che, dopo lo standby degli ultimi mesi, per via delle incertezze societarie, ha finalmente la sua nuova dirigenza che si è subito mossa sul mercato. Il club giallorosso ha innanzitutto iniziato col botto, rinnovando bomber Lentini. Un giocatore, quest'ultimo, che ha contribuito in modo fondamentale alla conquista della salvezza. Arrivato a campionato in corso, ha realizzato 9 gol appunto in 17 presenze e 1455 minuti giocati, per una media sicuramente rilevante e che conta un gol ogni 181 minuti (in pratica uno ogni due gare). senza dimenticare che è stato il secondo calciatore più prolifico (5 reti) in zona Cesarini, ovvero negli ultimi dieci minuti. Ad accompagnare il rinnovo dell'attaccante siciliano c'è stato quello di Cavoret. Quanto ai nuovi volti, invece, essi sono riconosciuti in Davide Lopardo (attaccane del 2002), Federico (attaccante, 2005) e il centravanti senegalese Fofana.

Continua a muoversi anche il Bocale che ha ufficializzato il terzino argentino Tomas Parra, lo scorso anno in forza al Sersale. C'è chi viene e c'è chi va. Già perché sempre il club biancorosso perde Stefano Baeza, con il difensore centrale classe 2002 che è a disposizione di mister Marcianò. Il Brancaleone però non si ferma e cala anche il colpo Lorenzo Godano. L'attaccante ex San Luca, infatti, è pronto a questa nuova sfida.

Attive anche le due neopromosse Ardore e Rossanese. Le Aquile del presidente Minniti, innanzitutto, blindano la propria porta con l'ingaggio del portiere argentino (classe 1999) Claudio Fraga.

Tris di acquisti invece per la Rossanese del tecnico Aloisi che si assicura il centrocampista con il vizio del gol, lo scorso anno all'Atletico Maida, De Minicis, l'ex Morrone Misuri ed il centrocampista Under, Falco (2005).

Attenta alla batteria Under anche il Praia Tortora che ingaggia il promettente trequartista (classe 2005) Gianpaolo Lentini, proveniente dall'AZ Picerno.

Soccer Montalto e Cotronei attive

Quanto al Girone A di Promozione, ad animare il mercato ultimamente sono Soccer Montalto e Cotronei. La formazione rossoblù cosentina, infatti, ha presentato un tris di nuovi arrivi: il difensore centrale classe 2004 ex Sant'Agata, Francesco Abbruzzese, l'attaccante classe 2005 Sergio La Canna, cresciuto nelle giovanili di Cosenza e Benevento ed il centrocampista proveniente dal Rende, Kevin Benvenuto.

Come detto, anche il Cotronei è alquanto attivo sul mercato avendo ingaggiato ben cinque volti nuovi: Balbuena, Marchionni, Tesare, Wallingre e Artiom. Il primo è un difensore argentino proveniente dall'Amantea; il secondo è un giovane esterno argentino (classe 2005); il terzo è un centrocampista di origine argentina alla sua prima esperienza in Italia; Wallingre è un difensore centrale proveniente dall'Atletico Maida mentre Artiom, infine, è un esterno romeno proveniente dall'Eccellenza siciliana.

Doppio innesto del Campora che piazza il gioiellino Andrea Bruno (classe 2007) e il centravanti argentino Lautaro Nessier.

Colpaccio del Sersale che si assicura le prestazione di bomber Benny Iraci e che vanta oltre 140 presenze in Serie C.

Il Cassano Sybaris si assicura l'esterno Tomas Martinez mentre il Malvito ufficializza, proprio dai sibariti, Mateo Salinas. Rinnovo tra il Mesoraca e Pascuzzi.

Tris Pro Pellaro, colpo Val Gallico

Nel Girone B, invece, la situazione è altrettanto frenetica con diverse squadre che si sono mosse e si stanno muovendo per ultimare le rispettive rose. Tra le più frenetiche risulta essere la Pro Pellaro che, negli ultimi giorni, ha annunciato tre volti nuovi e tutti di rilievo, stiamo parlando di Zampaglione, Di Giacomantonio e Olmedo. Il primo è un portiere che sposa la causa bianconera; il secondo è invece un esperto difensore che vanta esperienze con Reggiomediterranea, San Giorgio e Ravagnese. Olmedo, infine, è un centrocampista argentino (classe 2002) ex Cotronei e Capo Vaticano. Il club bianconero, però, perde anche un pezzo pregiato del suo organico, ovvero il georgiano Shota Tavdgiridze. Il centravanti, infatti, si è accasato al Val Gallico che fa un vero e proprio colpo di mercato dal momento che è stato tra gli artefici principali, lo scorso anno, della salvezza della Pro Pellaro.

Colpi anche dalla Bovalinese che presenta il difensore Luis Felipe Orlando, ex Bianco. Consolida il reparto Under il Capo Vaticano con l'ingaggio del classe 2006 Federico Pugliese. Tris di arrivi in casa Caraffa che annuncia l'argentino Pastorino, il giovane Barbuto e il difensore classe 2001, del Burkina Faso, Yaya Guiro.

Il Melicucco si assicura Antonelli mentre il Melito ha rinnovato con il centrocampista argentino Pelaez.