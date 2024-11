Calciomercato, Dini firma con il Catanzaro mentre Sala va a Crotone. Il nuovo portiere giallorosso: «Un’occasione importante»

L’Us Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del portiere Andrea Dini. Ventotto anni, ha giocato le ultime due stagioni a Crotone, nel campionato di Serie C in cui ha collezionato esperienze con diverse formazioni, tra le quali Avellino, Padova, Juve Stabia e Trapani. Con i siciliani ha debuttato anche in serie B nella stagione 2019/2020. Dini si lega al Catanzaro per un anno.

«Sono molto felice di essere arrivato in questa piazza davvero blasonata. Dopo tanta gavetta in terza serie – ha affermato subito dopo aver apposto la firma al contratto – per me è un’occasione importante. È per questo che ringrazio il direttore Polito, mister Caserta e tutta la società giallorossa per avermi dato fiducia. Non vedo l’ora di cominciare, pronto a dare il massimo per raggiungere, assieme ai miei compagni, gli obiettivi che sono stati prefissati». Descrivendo le sue doti di portiere, Dini fa della reattività la sua forza: «Mi piace molto giocare coi piedi, partecipare all’azione, guidare la squadra da dietro e cercare di essere presente in qualsiasi momento dell’azione».

Contestualmente all’arrivo di Dini, la società giallorossa comunica la cessione del portiere Andrea Sala al FC Crotone. Trentuno anni da compiere il prossimo 16 settembre, il neo estremo difensore pitagorico è nato a Saronno, vanta 160 gettoni tra Serie B e C, e si è legato al club fino al 30 giugno 2027.