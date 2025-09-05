La società cosentina avrebbe avuto contatti con il fantasista per capire le possibilità di un trasferimento. Praiatortora, ecco sei giovani

Meno di dieci giorni all'inizio dei campionati dilettantistici ma nonostante ciò, e nonostante l'avvento di settembre e della Coppa Italia Dilettanti, il calciomercato regionale non intende a placarsi. Tante infatti sono le squadre che si stanno muovendo per gli ultimi botti di fine estate, e le sorprese non mancano. Ecco innanzitutto le news dal campionato di Eccellenza.

DB Rossoblù, pazza idea Curcio

Tanti annunci, ma anche tante suggestioni. a scuotere i rumors ci pensa infatti la DB Rossoblù Luzzi. La prima uscita stagionale in coppa ha fornito diversi spunti per mister Rosario Salerno che sta preparando la squadra. La rosa è già di altissimo livello, sulla carta da primi tre o quattro posti, ma le sorprese potrebbero non essere finite e con il mercato che potrebbe riservare ancora dei colpi di scena.

Nelle ultime ore, infatti, la società insieme alo stesso mister Salerno avrebbero contattato Vincenzo Curcio per capire le effettive possibilità di un clamoroso trasferimento. Sicuramente sarebbe la ciliegina sulla torta di un mercato di altissimo spessore: oltre 400 presenze tra Serie D ed Eccellenza, capace grazie al suo meraviglioso sinistro di conquistare nella sua carriera ben 6 promozioni: Sambiase, Cosenza, Palmese, Castrovillari, Gioiese e Vigor Lamezia. Estro e fantasia per uno dei profili più tecnici e del panorama calcistico regionale. Per ora solo contatti informativi, ma il tramonto del mercato potrebbe regalare colpacci last minute. E ritroverebbe il tecnico ex vigorino in panchina dopo il trionfo di pochi mesi fa.

Isola CR, tre innesti per Gregorace

Ufficialmente decollato il mercato dell‘Isola Capo Rizzuto che, dopo il ritardo estivo rispetto alle altre antagoniste, in queste settimane ha decisamente accelerato sia sul mercato che sulla preparazione, dimostrando anche una buona tenuta fisica come si è visto domenica scorsa, nell’esordio in Coppa Italia Dilettanti.



Mercato nel vivo dunque, con il club giallorosso che annuncia un altro tris di innesti. Si parte innanzitutto dal ritorno di Gaetano Iulis, giovane classe 2005 ex Palmese e Cittanova che è un vero e proprio jolly in campo: terzino destro, mezzala, attaccante esterno. Sono tutti ruoli che il ventenne è in grado di fare. La duttilità di Iulis torna a disposizione di mister Gregorace.

È brasiliano invece il nuovo attaccante giallorosso e risponde al nome di Ryan Luka Cordeiro De Souza, classe 2001. Cresce nel vivaio del Flamengo, una delle scuole calcio più prestigiose al mondo, con cui debutta giovanissimo nel Brasileirão, la Serie A brasiliana. Successivamente indossa la maglia del Fortaleza, altra realtà di primo piano del calcio brasiliano. In totale colleziona tre presenze nel massimo campionato brasiliano, una nel campionato Carioca, due in Copa do Brasil. Poi una parentesi internazionale nella Serie A della Georgia e lo scorso anno è approdato in Italia al Savoia in Serie D, distinguendosi per potenza fisica e versatilità offensiva. Nell’esordio ufficiale a Cotronei è subentrato nel secondo tempo trovando il gol dell’1-3.



Infine Pierlugi Lagatta, centrocampista classe 2006, ha ottime doti offensive e arriva dallo Scalea ma ha alle spalle già importanti esperienze in Eccellenza con le maglie di Praiatortora e Santarcangiolese (Basilicata). Nella sua prima esperienza a Scalea, in Eccellenza, è già stato allenato da Gregorace che lo ha rivoluto a Isola.

Praiatortora, carrellata Under

Il Praiatortora continua a puntare sui giovani e rinnova il pacchetto Under, arricchendo la rosa con profili promettenti. A rinforzare la rosa di mister Viscardi, infatti, sono ben sei giovani dalle grandi premesse: Lionel Alcaide, Papi Sako, Martin Cordoba, Juan Collins, Lucas Signorelli e Mamadou Diaby.

A dare una rinfrescata giovanile al reparto difensivo sono Alcaide (classe 2007) difensore solido e affidabile, e Sako (classe 2006) giocatore di grande determinazione.



Con loro anche Cordoba (classe 2007) che porta freschezza e dinamismo alla retroguardia. Per il centrocampo si aggiunge invece Collins (classe 2005) un calciatore duttile e di personalità, pronto a dare equilibrio e qualità. Per quel che riguarda l’attacco, infine, spazio alla fantasia e alla velocità con Signorelli (classe 2007) e con la forza fisica e il fiuto del goal di Diaby (classe 2006). Questi giovanissimi giocatori, ciascuno con le proprie caratteristiche, rappresentano non solo una scommessa ma anche un investimento sul futuro della società tirrenica.