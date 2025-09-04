Non è iniziato ancora il campionato ma è iniziata la Coppa Italia Dilettanti che, tra domenica scorsa e ieri ha visto giocarsi le prime due gare dei triangolari. Soprattutto, però, non è ancora finito il calciomercato estivo e con le squadre dei tre principali campionati dilettantistici (Eccellenza e Promozione A e B) che si stanno attrezzando per gli ultimi colpi a completare le proprie rose. A tal proposito, ecco tutte le ultime news dal massimo campionato regionale.

Isola, tris di colpi

Nelle ultime ore le più attive sono state Isola Capo Rizzuto e Palmese. Ci è voluto qualche tempo in più rispetto alle altre, ma alla fine il mercato dell’Isola è decollato e lo ha fatto pure bene. Il club giallorosso, infatti, sta costruendo la propria rosa in vista del campionato di Eccellenza che inizierà tra due week end. Nel frattempo le potenzialità la squadra di Gregorace le ha già fatte intravedere domenica scorsa, nel match inaugurale di Coppa Italia Dilettanti contro il Cotronei. Mercato in evidenza dunque e, a tal proposito, nelle ultime ore sono stati annunciati tre nuovi acquisti: Alessandro Barbarossa, Pietro Cauterucci e Sebastian Pistoia.

Barbarossa è un attaccante romano, classe 2001, cresciuto calcisticamente nella Roma, e ha completato il suo percorso giovanile con i prestiti a Perugia e Reggina, prima di affermarsi in Serie D con le maglie di Albalonga, Montespaccato e Pomezia. Giocatore duttile, capace di muoversi in più zone del fronte offensivo, il ventiquattrenne ha già conosciuto la Calabria due stagioni fa con lo Scalea, guidato proprio da mister Saverio Gregorace, che oggi lo ritrova a Isola.

Cauterucci è invece un esterno, classe 2000, che garantisce tanta corsa e tecnica. Reduce dall’Eccellenza lucana con la Santarcangiolese, il venticinquenne porta con sé un curriculum importante: dopo i primi anni nella scuola calcio Real Scalea è arrivata la Serie C con la Pistoiese, poi tanta Serie D tra Scandicci, Rimini, Vastese e Grosseto fino alle esperienze internazionali in Serie A gallese con il Bangor City e in Serie A sammarinese con il Tre Penne.

Infine Pistoia, laterale destro classe 1999. Cresciuto in Argentina con la maglia dello Excursionistas, porta con sé la voglia sudamericana e le origini italiane che lo hanno spinto, nel 2022, ad arrivare nel nostro Paese per mettersi in gioco. Dalla Campania, dove ha indossato le maglie di Sei Casali Baroncino, Bellizzi e Sapri, al Lazio, con la Sorianese in Eccellenza, ha sempre lasciato il segno con corsa, sacrificio e continuità.

Palmese, colpo D'Andrea

Non si fermano i colpi della Palmese, nonostante l’inizio effettivo della stagione con l’avvento della Coppa Italia Dilettanti e con la Palmese che ha esordito domenica scorsa contro la Deliese. A poco più di una settimana dall’inizio ufficiale del massimo campionato regionale, il club neroverde annuncia un gran colpo in entrata: Eugenio D’Andrea. Il centrocampista, classe 2003, è reduce dalla stagione con il Praiatortora e ancora prima è esploso con la maglia dell’Isola Capo Rizzuto. Soprattutto con questi ultimi era stato tra i protagonisti principali essendo stato l’unico ad aver giocatore tutte le partite e, soprattutto, quello con più minutaggio di tutti con i suoi 2746 minuti nelle gambe, arricchiti da 8 gol stagionali e svariati assist. Qualità e sostanza del ventiduenne a disposizione di mister Bracco che si ritrova in rosa un profilo di spessore, con grinta e visione di gioco, e arma in più in organico.