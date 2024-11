Caccetta non lascerà Cosenza: lo ribadisce un comunicato ufficiale della società

COSENZA - "In relazione alle notizie di stampa diffuse oggi, il Presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio rende noto che il proprio tesserato Cristian Caccetta non si muoverà da Cosenza fino alla naturale scadenza del contratto che lo lega alla societa' rossoblu', fissata al 30 giugno 2015". E' quanto si legge in un comunicato ufficiale del club silano.