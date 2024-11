Il club silano strappa alla concorrenza uno dei migliori giovani in circolazione. Si tratta di Giuseppe Fornito, attaccante classe '94. Arriva in prestito dal Napoli ed è un punto fermo delle nazionali giovanili

COSENZA - Il Cosenza assesta un colpo da novanta, anzi da “novantaquattro” per la precisione come l’anno di nascita di Giuseppe Fornito. Attenzione non ingannino i suoi 19 primavere. Fornito è uno dei maggiori talenti in circolazione. Fa parte insieme a Berardi e qualcun altro della nuova generazione di fenomeni partiti dalla Calabria verso il calcio che conta. E se il primo è già esploso con la maglia del Sassuolo in a, Fornito è pronto a farlo con il Cosenza in Lega Pro. Lì dove le sue caratteristiche potranno fare la differenza. Nato a Trebisacce, ritorna in Calabria con la formula del prestito via Napoli. Nel club partenopeo ci milita dall’età di 13 anni. Ha fatto tutta la trafila giovanile in maglia azzurra. Giovanissimi Regionali e Nazionali, Allievi Nazionali e Primavera.Cresta alla Balotelli, attaccante puro, nell’ultima stagione è stato girato in prestito al Pescara in Serie B. Nelle scorse settimane ha partecipato alla preparazione pre campionato con la prima squadra napoletana agli ordini di Benitez. Dal 2011 è stabilmente nel giro delle nazionali giovanili. Ha già raggiunto Cosenza mettendosi subito a disposizione di mister Cappellacci.