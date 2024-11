Il club silano piazza un colpo importante in difesa e stringe i tempi per l'ex centrocampista del Perugia

COSENZA - In cerca di un regista di centrocampo, il Cosenza ha messo gli occhi su Imperio Carcione, il mediano che ha militato nella prima parte di stagione con L'Aquila e in quella successiva con il Perugia. Il giocatore è nato a Cassino 32 anni fa. Nel frattempo il club silano ha tesserato il difensore sinistro Davide Bertolucci (classe 1988), con il quale è stato siglato un accordo annuale con opzione per il successivo. Nelle ultime due stagioni il giocatore ha miltato nell'Unione Venezia, conquistando prima la promozione in 1^ Divisione e poi l'accesso alla Lega Pro unica, collezionando in totale 52 presenze.