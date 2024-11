Mister Roselli vorrebbe l'ala destra Statella, già con lui a Pavia

COSENZA - Il mercato di riparazione è ancora lontano ma il Cosenza ha già inserito un paio di nomi sul taccuino. In cima ci sarebbe l'ala destra, classe '88, Giuseppe Statella. Giocatore già alle dipendenze di Giorgio Roselli ai tempi del Pavia. L'esterno è con le valige in mano e presto dovrebbe lasciare il Pro Vercelli. A Cosenza, quindi, arriverebbe svincolato e a parametro zero.