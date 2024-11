Dopo i saluti ufficiali di Alex Cordaz che ha firmato con l’Inter, per il ruolo di portiere il Crotone ha prima pensato all’ex Cosenza Wladimiro Falcone, poi virato sull’estremo difensore del Genoa Alberto Paleari. Si stanno per limare gli ultimi dettagli ma dovrebbe essere proprio Paleari il nuovo guardiano della porta rossoblù in Serie B.

In entrata gli squali starebbero trattando l’attaccante dell’Empoli Andrea La Mantia, 30 anni e neo promosso in Serie A con i toscani. Il centravanti piace molto a mister Modesto e potrebbe dunque ritornare in Calabria dove ha già vestito la maglia del Cosenza. La società di Vrenna sta trattando anche il clamoroso ritorno di Ernesto Torregrossa. L'attaccante nell'ultima stagione alla Samp è a un passo dai pitagorici, con i quali ritornerebbe dopo la stagione 2014-2015 in B nella quale ha collezionato 35 presenze e 8 gol.

Il 23enne della Cremonese Emanuele Valeri piace per la corsia sinistra. Modesto lo conosce bene per averlo già allenato al Cesena. Al tecnico degli squali piace anche il classe ’93 Orlando Viteritti, giocatore calabrese (di Acri) che nell’ultima stagione ha militato in Serie C tra Potenza e Monopoli. Cosi come per Valeri, anche Viteritti è stato già allenato da Modesto, che lo ha avuto con se all’epoca del Rende. In rossoblù potrebbe arrivare anche un altro calciatore nato in Calabria: Domenico Danti da San Giovanni in Fiore. Il fantasista 32enne nell'ultima stagione è stato protagonista con la Virtus Verona in Serie C. Sulle tracce dell'attaccante anche il Sudtirol. Sempre in avanti il Crotone si è mosso sul giovane Bogdan Jocic, valido elemento del settore giovanile dell'Hellas Verona.