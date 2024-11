Il Crotone, che ieri ha salutato l'attaccante Simy (passato alla Salernitana) e il centrocampista Petriccione (accasatosi al Pordenone), ha raggiunto l'accordo con il Napoli per il trasferimento a titolo temporaneo dell'estremo difensore Nikita Contini.

Il nuovo portiere rossoblù, andrà a rinforzare un reparto che al momento può contare su Marco Festa ed i più giovani Domenico Pasqua e Gianluca Saro. Contini, dovrebbe ereditare il posto da titolare lasciato libero da Alex Cordaz che si è trasferito all'Inter.

La nota ufficiale del Crotone

«Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dalla Ssc Napoli, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikita Contini. Nato il 21 maggio 1996 a Cherkasy in Ucraina ma di sola nazionalità italiana, Nikita è reduce dall’esperienza con il Napoli, squadra con la quale è cresciuto calcisticamente. Ha maturato esperienza negli ultimi anni giocando in prestito in C e in B: proprio in cadetteria, nella stagione 2019/20 si è messo in mostra come uno dei migliori della categoria. Il neo portiere pitagorico - continua il comunicato dei pitagorici - ha da firmato il contratto con gli squali nella sede rossoblù alla presenza del Presidente Gianni Vrenna. Molto reattivo fra i pali, è un portiere dall’indiscutibile affidabilità, coraggioso e dalla grande personalità. Da oggi - conclude la nota - è pronto ad abbassare la saracinesca della porta pitagorica! Benvenuto Nikita!»