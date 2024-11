Il neo difensore pitagorico nell’ultimo anno si è messo in mostra con la maglia del Foggia. Ecco la formula del contratto

Dopo aver ceduto a titolo definitivo l'attaccante Kargbo (70 presenze e 6 reti in rossoblù) al Cesena, il mercato del Crotone conosce un nuovo arrivo: dalla Juventus Next Gen ecco il difensore Daniel Leo. Il calciatore, che compirà 22 anni il prossimo 19 settembre, nella passata stagione ha indossato la maglia del Foggia. Alla presenza del direttore generale Raffaele Vrenna ha firmato un contratto che lo lega ai pitagorici per tre stagioni.

Leo al Crotone: la nota del club

«Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, dalla Juventus Next Gen, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Leo. Nato a Lugano (Svizzera), ha anche la cittadinanza italiana e compirà 22 anni il prossimo 19 settembre.

Il neo difensore pitagorico, che nell’ultimo anno si è messo in mostra con la maglia del Foggia, ritrova mister Zauli col quale è stato protagonista con la Juve Next Gen nelle passate stagioni. Leo ha sottoscritto un contratto triennale con scadenza al 30 giugno 2026. Benvenuto nella famiglia rossoblù, Daniel!»