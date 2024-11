Ahmad Benali è ufficialmente un giocatore del Crotone Calcio: è lui il primo acquisto del calciomercato pitagorico. Il trequartista libico, arrivato in prestito a gennaio proprio dal Pescara, ha firmato un contratto fino al 2021 con gli squali, per la cifra di 1,5 milioni di euro.





Classe 1992, Benali è un calciatore inglese (nato a Manchester) naturalizzato libico, cresciuto nel City. Nel 2012 si trasferisce in Italia, al Brescia (Serie B) prima di passare al Pescara, dove ottiene la promozione in Serie A nella stagione 2015/16. Arrivato nella scorsa sessione di mercato alla squadra rossoblu, Benali ha realizzato dieci presenze e una rete. Dunque, ricomincia dal numero 92 la campagna acquisti del Crotone in vista del campionato di Serie B.