I biancoverdi sono vicini all'accordo con l'argentino "Papu" Martinez. Per i reggini c'è il ritorno di Pagano

La marcia di avvicinamento all’inizio del campionato di Eccellenza “versione ridotta” continua con il calciomercato, delle otto formazioni che parteciperanno al minitorneo, alle battute finali. In casa Vigor Lamezia, l’ultimo arrivo è il fantasista argentino Nicolas “Papu” Martinez, giocatore che ha giocato in Eccellenza con Acri e Scalea ed aveva iniziato la stagione 2020/21 con il Trebisacce. Un colpo importante per la squadra allenata da Jorge Vargas che è tra le favorire alla vittoria finale.

Gode dei favori dei pronostici anche il Locri: i reggini al momento dell’interruzione del torneo erano primi dopo 6 giornate e dunque vorranno trovare conferme anche in questo nuovo format, che porterà in D la squadra vincitrice. Nelle ultime ore la squadra amaranto ha ufficializzato il ritorno del centrocampista, classe ’98, Cosimo Pagano.

Novità di mercato si attendono anche dalla Palmese, vicina ad ufficializzare il difensore Nello Gambi e sulle tracce dell’esterno offensivo Antonio Mercuri. Tra le conferme in neroverde, quella dell’attaccante senegalese Ansoumana Badjinka