I neroverdi allenati da Antonio Germano stanno completando la rosa in vista dell'avvio del campionato

Ad una settimana dall'inizio del campionato di Eccellenza la Palmese ufficializza, con un comunicato stampa,ben 9 innesti pronti a scendere in campo con i neroverdi guidati da Antonio Germano.

I nuovi arrivati sono: Nello Gambi(’86) difensore, proveniente dalla Gioiese; Angelo Luppino (’01) difensore proveniente dalla Gioiese; Ferdinando Guerrisi(’92) difensore, proveniente dalla Gioiese; Roberto De Luca (’99) difensore, proveniente dalla Morrone; Giuseppe Sapone (’93) centrocampista, proveniente dalla Boca Nuova Melito; Danilo Mazzei(’94) esterno, proveniente dalla Morrone ; Antonio Megale (’02), difensore, proveniente dalla Nuova Boca Melito ; Pasquale Gatto (’01), attaccante, proveniente dalla Nuova Boca Melito; Angelo Fiorino (’95) attaccante, ex Roccella e Sersale.

«Oltre ai nuovi arrivati - si legge nel comunicato - la società sta lavorando per rinforzare ulteriormente la squadra con altri innesti. La rimanenza della precedente rosa è regolarmente presente agli allenamenti a disposizione del tecnico, ma in virtù dei nuovi arrivi e delle altre trattative in corso si sta valutando quali giocatori confermare ».