Mattinata palpitante in casa Gioiese, che sta facendo impazzire di felicità i tifosi. Tantissime bombe di mercato squarciano il grigiore in cui era piombata la compagine che milita nel campionato di Serie D e offrono speranza ai sostenitori delle aquile della piana. Da ultima in classifica con soli 4 punti, rappresentano rinforzi di spessore per tentare la risalita e, come espresso più volte dai dirigenti, perlomeno l’aggancio alla zona play out.

Tutto ciò grazie al cambio societario ufficializzato ieri dal club attraverso un comunicato che informa di «aver definito ufficialmente il closing per la cessione del club. Il gruppo Martino costruzioni acquisisce quindi la proprietà del sodalizio pianigiano, e Filippo Martino ricoprirà la carica di nuovo presidente».

Questa sera alle ore 18:00 la nuova proprietà terrà una conferenza stampa nella quale svelerà programmi ed ambizioni della Gioiese. Sicuramente, i nuovi innesti daranno una grossa mano a Mister Arcidiaco per provare a risollevare le sorti di una compagine blasonata del calcio dilettantistico calabrese.

I calciatori ufficializzati dalla Gioiese

Koen Blommestijn, attaccante proveniente dal FC Volendam, squadra della Eredivisie, la Serie A olandese. Giovane talento (classe '99) del calcio olandese che ha ottenuto numerosi successi nel corso della sua carriera. Nel febbraio 2022 ha fatto il suo esordio con la squadra di FC Volendam nella Eerste Divisie, la Serie B olandese. Lo stesso vanta esperienze significative anche con il Telstar, importante compagine del secondo campionato d'Olanda. Forte fisicamente e dotato di buona tecnica, Blommestijn ha messo a referto 60 presenze e 30 gol nei vari campionati in cui si è cimentato. Lo stesso attaccante arriverà a Gioia Tauro questo pomeriggio per mettersi a disposizione del tecnico.

Seroj Titizian, talentuoso trequartista, classe 2000 dalla doppia cittadinanza armena e francese, proviene dal BKMA Yerevan, Premier league armena. È cresciuto calcisticamente nell'importante settore giovanile del Metz in Francia. Una proficua esperienza l'ha svolta anche nella massima divisione del Lussemburgo con la maglia del UN Käergeng. In carriera è stato convocato nella nazionale under 21 dell'Armenia.

Marcel Vasil, proveniente dal Kosice, squadra militante nella Nike Liga, la massima divisione della Slovacchia. Attaccante esterno dotato una grande tecnica ed ottima velocità, Vasil, nonostante la giovane età (23 anni) vanta diverse esperienze in giro per l'Europa. Ha indossato la maglia della nazionale slovacca under 17 e 19. Cresciuto nelle giovanili del Presov, è passato poi allo Young Boys in Svizzera, passando poi anche dal campionato polacco, prima di tornare in patria. Tra campionato e coppe, nel massimo torneo nazionale ha messo a referto 13 presenze e 3 gol.

Bruno Teliz, Classe '91, è un mediano mancino di provata esperienza. Di nazionalità uruguaiana, in carriera ha militato in formazioni partecipanti ai campionati di massima serie, calcando i campi incandescenti del Sud America. Nella Primera Division dell'Uruguay ha vestito le casacche di Huracán e Cerro largo, nella Serie A dell'Ecuador ha militato nel Guayaquil city e Mushuc Runa.