La Reggina stringe i tempi sul mercato. La pista che porta a Luca Ferraro, protagonista della brillante stagione del Sambiase, si fa sempre più concreta: i contatti sono ben avviati, il gradimento del giocatore c’è e i prossimi giorni potrebbero risultare decisivi per chiudere l’operazione.

Ferraro ha attirato l’attenzione del club amaranto con una stagione da assoluto protagonista: alto, potente fisicamente ma al tempo stesso rapido e tecnicamente elegante, si è distinto non solo per i gol messi a segno, ma anche per la capacità di far giocare la squadra, confezionando numerosi assist. Un attaccante completo, difficile da incasellare in un unico ruolo, capace di essere sia terminale offensivo che uomo squadra. Il suo profilo imprevedibile, in grado di svariare su tutto il fronte d’attacco, lo rende la pedina perfetta per affiancare Barranco.

Ed è proprio Barranco il nodo principale che oggi la società deve sciogliere. Il numero 9 amaranto, simbolo della squadra, resta la priorità assoluta. Dopo un primo incontro interlocutorio per il rinnovo, ora serve l’accelerazione definitiva: trattenere il proprio bomber è un atto necessario per dare credibilità al progetto tecnico e alla futura coppia-gol.

La strategia è chiara: confermare il proprio leader offensivo e costruire attorno a lui un reparto ancora più imprevedibile, fisico e prolifico, con Ferraro individuato come complemento ideale. Due attaccanti diversi per caratteristiche, ma perfettamente compatibili, capaci insieme di offrire un ventaglio ampio di soluzioni tattiche.