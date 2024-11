Non era finito il mercato della Vibonese, ma solo in standby. Il direttore Ettore Meli, infatti, stava lavorando sotto traccia per puntellare ulteriormente la rosa e renderla ampia e completa agli ordini di mister Facciolo. Insomma, mancava qualcosina per chiudere il cerchio e adesso è stata colmata. Nello specifico è il reparto portieri a essere rinforzato, con l'arrivo di un profilo di sicura prospettiva.

Arriva il giovane Scarpato

La dirigenza rossoblù, infatti, ha individuato in Salvatore Scarpato il giusto profilo per andare a completare tale reparto. Si tratta di un giovane estremo difensore di belle speranze, anche perché è un 2005. Cresce calcisticamente tra i vivai di Cagliari, Benevento, Avellino e Turris, nell’ultima stagione ha esordito tra i grandi ad Angri in Serie D dove ha messo a referto 13 presenze tra coppa e campionato. Ecco le sue prime parole: «Dico grazie alla Vibonese per questa importante chance e sono pronto a crescere insieme al gruppo e a ripagare la fiducia della società». Il diciannovenne è già a disposizione di Facciolo e potrebbe anche essere testato nelle prossime amichevoli, come quella odierna contro la Vigor Lamezia o quella del 25 agosto contro il Soriano.