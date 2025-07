La Vibonese continua a muoversi sul mercato e annuncia l’ingaggio di Christos Balampanidis. L’esterno offensivo greco, classe 2006, approda in Calabria dopo aver maturato esperienze nel calcio cipriota con le maglie di Omonia Nicosia e Apollon Limassol.

Da quanto si legge nella nota diffusa dalla società rossoblù, Balampanidis è un profilo giovane che ha già avuto modo di confrontarsi con contesti internazionali, avendo fatto parte di due delle principali società del campionato cipriota. Si tratta di un calciatore duttile, in grado di agire su tutto il fronte offensivo: può essere impiegato come esterno alto, seconda punta o, all’occorrenza, come quinto di centrocampo.

Tra le sue caratteristiche principali figurano rapidità, capacità di accelerazione e uno contro uno. L’operazione rientra nella strategia del club rossoblù di inserire nel gruppo affidato a mister Esposito elementi in grado di garantire profondità alla rosa in vista della stagione 2025/26 di Serie D.