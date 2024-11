Il futuro di Alejandro “Papu” Gomez sembra essere ormai lontano dai colori nerazzurri dell’Atalanta, dopo la rottura con l’allenatore Gian Piero Gasperini. Così, in questi giorni di calciomercato invernale, il giocatore argentino è tra i più corteggiati ed appetibili soprattutt da quelle squadre che hanno necessità di un fantasista. Al Papu, saranno arrivate quasi sicuramente molte richieste, sia dall'Italia (si parla anche della Juventus) che dall’estero, e nelle ultime ore, oltre ai vari direttori sportivi, Gomez ha ricevuto tramite social le proposte di due suoi ex compagni di squadra: Maxi López e Luca Cigarini.

Il primo, compagno di squadra ai tempi del Catania, lo ha invitato a raggiungerlo il Lega Pro, trasferendosi alla Sambenedettese. Cigarini, invece, in un momento in cui il Crotone ha bisogno di potenziare la rosa, per cercare l’impresa della salvezza, ha ben pensato di invitare il Papu a trasferirsi a Crotone. “Per favore, vieni a Crotone”, è questo il commento di Luca Cigarini ad una foto che Papu Gomez ha pubblicato su Instagram. Con questo commento sarà riuscito Cigarini a convincere il Papu a trasferirsi nella città pitagorica?