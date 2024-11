Nicolò Bianchi rinnova con la Reggina per altre due stagioni. Lo ha reso noto il club del presidente Luca Gallo attraverso un comunicato stampa. Il centrocampista classe 1992 è arrivato in amaranto nell'estate del 2019 dal Vicenza e in passato ha militato anche con Bassano, Monza, Novara e Cremonese.

«Protagonista della splendida cavalcata degli “Incredibles” - si legge nella nota della società - sessantanove presenze, 4.497 minuti impreziositi da quattro reti, Nicolò Bianchi si lega ancora ai colori amaranto.Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo per il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del centrocampista Nicolò Bianchi fino al 30 giugno 2023».

Nel frattempo anche un altro centrocampista è vicino a rinnovare con la società amaranto. Si tratta di Lorenzo Crisetig