Solo il Melicucco è ancora in standby sia per quel che riguarda il tecnico che per il mercato. L'Atletico Maida conferma lo zoccolo duro

Il calciomercato estivo è ormai entrato nel vivo, con diverse società che cambieranno i propri organici e altre che, nel complesso, puntelleranno solo qualcosina. La sessione estiva, molte volte, è anche gestita dal tecnico in panchina il quale vorrebbe un organico a sua immagine e somiglianza. Va da sé allora che è fondamentale prima di tutto riempire la panchina. Facendo un breve excursus sui tecnici del prossimo campionato di Promozione B 2024/25, si nota subito come le varie società siano spinte dalla via della continuità. In un Girone che potrebbe ancora riservare modifiche circa le partecipanti, al momento quasi tutte inizieranno la stagione con i rispettivi tecnici.

Il Capo Vaticano ha da poco annunciato il rinnovo di mister Diego Surace, con quest'ultimo che è sempre più simbolo neroverde, non solo da calciatore. Sulla stessa via la Deliese che continuerà il proprio percorso con Nello Gambi, soprattutto nell'intento di essere tra le protagoniste dell'anno calcistico che sta per arrivare. Tra le protagoniste dello scorso anno, invece, c'è stato l'Atletico Maida che vissuto un stagione difficilmente eguagliabile e che ha aggiornato il diario giallorosso. Tra gli artefici c'è stato innanzitutto mister Lorenzo Stranges il quale proseguirà il cammino intrapreso anche nel 2024/25.

C'è attesa e curiosità, invece, per quel che riguarda il Val Gallico. Dopo la fusione con il Gallico Catona, la scelta è stata quella di proseguire con il tecnico Aquilino e di concorrere per un posto in vetta. Ha invece qualcosa da recuperare il San Nicola, da poco unitosi al Chiaravalle, dopo una stagione in chiaroscuro. Anche in questo caso la società ha deciso di riconfermare mister Sisi, arrivato a campionato in corso mentre questa volta avrà la possibilità di iniziare la stagione. Giovane e sbarazzino il Melito che anche nella prossima stagione sarà targato Cormaci, così come il Caraffa si affiderà nuovamente a Stanizzi. Pro Pellaro-Verbaro, si prosegue.

Occhio anche alle neopromosse Africo, Bovalinese e Guardavalle dal momento che ai rispettivi timoni ci saranno ancora Criaco, Frascà e Calabrese. Al momento, dunque, le uniche due che hanno cambiato il proprio testimone in panchina sono Bianco e Virtus Rosarno, con i primi che hanno annunciato Mario Loccisano mentre il club rosarnese si è affidato all'esperienza di mister Ferraro. In attesa ancora la questione Melicucco.

Questione mercato

Questione mercato: la più attiva sembrerebbe essere la Virtus Rosarno che, nelle settimane scorse, ha anticipato tutti assicurandosi profili come il portiere Stillitano, Raso, Alvarez, Guerrisi e Dascoli per ambizioni davvero importanti. Cambierà pelle invece il Capo Vaticano il quale ha praticamente detto addio al suo bomber Diego Surace e, inoltre, potrebbe salutare anche il fantasista Filardo. Il dg Giamborino però sta lavorando alla struttura come dimostrano gli ultimi acquisti di Sarmiento e Acosta.

Mantiene, per il momento, lo zoccolo duro l'Atletico Maida poiché ha confermato tutti i suoi senatori per capire poi dove intervenire sul mercato. I giallorossi, però, hanno perso il talento di Tello passato alla Deliese. Proprio la squadra amaranto, grazie all'impegno del direttore sportivo De Giorgio, ha annunciato in sequenza colpi di tutto come quelli di Scigliano, Giorgi, Zampaglione, Mercurio e Stillitano, senza dimenticare il rinnovo del centravanti Angulo. Qualche partenza in casa Deliese però c'è stata, come quella di Denaro accasatosi al Gioiosa Ionica. Partenza pesante anche in casa Bianco che perde Luciano Steger, ammaliato dalle avances del Soriano in Eccellenza. Per lui quest'anno 9 gol da centrocampista. Sono ancora i primi giorni di luglio, e tanto deve ancora succedere.