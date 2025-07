Il centrale è pronto a tornare in amaranto dopo cinque anni. Contratto pronto, visite mediche in programma e annuncio atteso a stretto giro

Edoardo Blondett è pronto a tornare alla Reggina. Il difensore centrale classe ’92 firmerà domani, salvo sorprese dell’ultima ora. L’accordo è stato definito nei dettagli, con l’intesa ormai totale tra le parti: contratto pronto, visite mediche in programma e annuncio atteso a stretto giro.

Un ritorno fortemente voluto da Bruno Trocini, che considera Blondett il profilo ideale per dare equilibrio, personalità ed esperienza alla linea difensiva amaranto.

Blondett aveva già vestito l’amaranto nella stagione 2019/20, contribuendo alla promozione in Serie B sotto la guida di Mimmo Toscano. Dopo quell’annata trionfale, il centrale difensivo ha collezionato presenze importanti in piazze come Catania, Alessandria, Potenza, Fidelis Andria, Sorrento, sempre con continuità e rendimento costante in Serie C.

Difensore strutturato, forte nel gioco aereo e abile nella lettura delle situazioni, Blondett rappresenta un rinforzo di assoluto spessore per la categoria. Trocini punta su di lui per guidare il reparto, dentro e fuori dal campo. Domani sarà il giorno della firma. Per la Reggina è il primo segnale concreto di un progetto che vuole alzare il livello.