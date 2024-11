In attesa delle operazioni di mercato gli amaranto hanno sostenuto la prima amichevole dell’anno, affrontando la formazione Primavera: buone indicazioni per Inzaghi

La Reggina, nella giornata di ieri, ha salutato Eduard Dutu. Il centrale difensivo romeno, visto all’opera solamente nell’amichevole contro l’Inter, ha salutato anticipatamente lo Stretto, tornando alla Fiorentina che, a sua volta, lo girerà nuovamente in prestito.

La prima ufficialità del calciomercato invernale 2023 è stata un’uscita, dunque, che potrebbe essere seguita da quella di Peppe Loiacono. Il difensore, infatti, è fortemente corteggiato da Mimmo Toscano, che lo vorrebbe al Cesena dove già giocano gli ex Bianchi e Corazza. Taibi ha dato via libera all’operazione, così come Inzaghi: resta da capire cosa vorrà fare il ragazzo, legato alla Reggina fino al 2024.

Tuia nome apprezzato

Qualora approdasse in Romagna, però, a quel punto Inzaghi si ritroverebbe con soli tre difensori centrali – Gagliolo, Cionek e Camporese – costringendo a intervenire sul mercato. Il nome pensato per entrare in rosa è quello di Alessandro Tuia. Protagonista del Lecce della promozione dello scorso anno, quest’anno ha trovato pochissimo spazio in A, totalizzando solo due presenze. I rapporti fra le società sono ottimi, come certificato dall’operazione che in estate ha portato Majer in riva allo Stretto.

Notizie dal campo

Ottime indicazioni nel primo test dell’anno per la Reggina di mister Inzaghi. Nell’amichevole mattutina con la Primavera, infatti, la squadra amaranto ha chiuso con un 9-0, dopo il parziale di 3-0 del primo tempo.

Gori on fire

In grande spolvero Gabriele Gori, autore di una tripletta nella ripresa, ma anche Cicerelli, capace anche lui di andare in gol per due volte. Un centro a testa per Ricci, Ménez, Canotto e Gagliolo.

Adesso la squadra ripartirà lunedì, mettendo nel mirino la gara casalinga contro la Spal di sabato pomeriggio: si gioca alle 14 al Granillo.