C’è stato un contatto fra le parti, anche in virtù della presenza in rosa del connazionale Menez. L’affare sarebbe però fattibile solo in caso di cessione di Galabinov

La Reggina sogna un colpo da novanta. Gli amaranto si sono galvanizzati con l’arrivo in panchina di Pippo Inzaghi che, in amaranto, potrebbe addirittura portare una sua vecchia conoscenza. Al Sant’Agata, infatti, si sta pensando a M'Baye Niang, ex attaccante del Milan con cui Superpippo ha condiviso la stagione 2014-15 in rossonero. Niang nell’ultima stagione ha giocato nel Bordeaux, con cui è retrocesso in Ligue 2 (la seconda divisione francese).

La situazione

Il club francese sta vivendo difficoltà economiche importanti, che rischierebbero di farlo ripartire addirittura dalla terza lega transalpina. C’è stato un contatto fra le parti, anche in virtù della presenza in rosa del connazionale Menez. L’affare sarebbe però fattibile solo in caso di cessione di Galabinov.