La Reggina accelera fortemente sul mercato. Gli amaranto stanno costruendo rapidamente la squadra per la prossima Serie B e, dopo aver annunciato i prestiti di Agostinelli, Dutu e Niccolò Pierozzi, adesso sognano i colpaccio.

Mancuso nel mirino

Arriveranno due nomi importanti: uno a centrocampo e uno in attacco. E se Valzania è l’obiettivo per la mediana, Leonardo Mancuso è fra i profili vagliati per l’attacco. All’attaccante del Monza, riscattato dopo la promozione in Serie A dai brianzoli, è stato proposto un triennale. Sul giocatore c’è anche il Como e un altro paio di club di Serie B.

Taibi sogna il colpaccio, dopo aver visto sfumare la pista Mulattieri, diretto ormai verso Frosinone. La Reggina è vicinissima anche a Canotto, esterno ex Chievo, attualmente di proprietà del Frosinone.

Qui tutte le trattative del mercato amaranto