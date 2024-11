Dopo la rescissione è pronto a sbarcare al Leyton di Plasmati e Dossena

REGGIO CALABRIA - Dopo Plasmati e Dossena il Leyton Orient potrebbe pescare ancora in Italia per infoltire la propria rosa. La società di League One (terza serie) inglese avrebbe messo gli occhi su David Di Michele ormai lontano da Reggio e dalla Reggina. Sull’ex attaccante di Udinese, Palermo e Lecce però c’è anche l’Arezzo.