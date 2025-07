La Reggina accelera sul mercato e inserisce il primo under della nuova stagione. Il club amaranto ha infatti annunciato l’acquisto di Simone Lanzillotta, difensore centrale classe 2007, cresciuto nell’Academy Montalto Uffugo e reduce da una stagione importante con la Primavera del Cosenza, con cui ha collezionato 17 presenze.

Già capitano dell’Under 17 rossoblù l’anno precedente, Lanzillotta si è distinto come uno dei giovani più affidabili del vivaio silano, totalizzando 22 presenze e un gol nel campionato U17.

Il suo arrivo, formalizzato con un contratto annuale, rappresenta il primo passo nella definizione del pacchetto under che, per regolamento, sarà fondamentale per l’equilibrio della rosa. Un profilo giovane ma già rodato, su cui la Reggina punta per gettare le basi di una stagione in cui, come sempre in Serie D, gli under fanno la differenza.