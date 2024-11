In Sicilia passa Tommaso Squillace, alla corte di Checco Moriero, invece, arriva Stefano Maiorano

CATANZARO - Movimenti di mercato sull'asse Messina-Catanzaro: in Sicilia passa il centrocampista classe '89, Tommaso Squillace (per lui si tratta di un ritorno: era già in riva allo stretto da gennaio in prestito), mentre Stefano Maiorano, centrocampista classe '86, passa al club calabrese del patron Cosentino