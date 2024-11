Proviene dalla Paganese ed è già a disposizione di mister Campilongo. Probabile esordio in maglia rossoblu sabato contro il Matera

Luigi Silvestri è un nuovo giocatore della Vibonese. Andrà a rinforzare il reparto arretrato. Ecco il comunicato della società rossoblu:

«Luigi Silvestri da oggi è un nuovo calciatore della Vibonese. Arrivato a Vibo stamattina, si è subito messo a disposizione del tecnico Campilongo, sostenendo il primo allenamento con la maglia rossoblù.

Nato a Palermo il 22 gennaio 1993, cresciuto nel vivaio del club rosanero (dov’è arrivato fino alla Primavera), Luigi Silvestri ha sempre giocato nei professionisti, cominciando con la Salernitana in Serie C2. In questa categoria ha indossato pure la maglia del Campobasso e del Messina. Quindi eccolo in Serie C, sempre con il Messina e poi con il Siena e con il Melfi.

Nell’attuale stagione il nuovo difensore centrale della Vibonese ha giocato con la Paganese, collezionando 19 presenze. Luigi Silvestri indosserà la maglia numero 16».

Alessio Bompasso