I silani stringo i tempi per riprendere Biccio. I lametini hanno già riportato a Lamezia il portiere Francesco Forte

COSENZA - Partito ufficialmente il calciomercato. A Cosenza si stringono i tempi per riportare in riva al Crati Pietro Arcidiacono. Tra domani e dopodomani potrebbe esserci la svolta positiva. Il giocatore avrebbe dato già il suo consenso al trasferimento in Calabria nonostante la corte della Juve Stabia. Bisognerà capire cosa intenderà fare il Martina Franca, club che detiene il cartellino dell’esterno di attacco classe 89. A Lamezia Terme quartier generale della Vigor alle prese con il problema legato al portiere, dopo il brutto infortunio rimediato da Piacenti. Il suo sostituto ha già un nome ed un cognome: Francesco Forte, cresciuto proprio a Lamezia. Per lui si tratta di un gradito ritorno dopo le esperienze nel Gavorrano e nell’Aversa, società in cui militava fino a pochi giorni fa.