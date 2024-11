E sono sette. Un attaccante, due centrocampisti e quattro difensori. L’ultimo in ordine di tempo è Fabio Tito. Al pari di Malberti, Altobello, Silvestri, Obodo e Allegretti ha rinnovato il contratto che lo legherà ai colori rossoblu almeno per un’altra stagione. Con lui nella prossima stagione anche l’argentino Melillo.

Il comunicato ufficiale

«Fra le immagini più belle della stagione 2017/18 ci sono le sue scorribande sulla fascia, i suoi assist decisivi per i compagni, le perfette esecuzioni dal dischetto, i numerosi cross pennellati con il suo magico sinistro. Ha conquistato tutti fin dal primo giorno, Fabio Tito, viaggiando anch’egli su rendimenti elevati. Inevitabile che pure per lui scattasse la riconferma. Fra i compiti del ds Lo Schiavo e del dg Danilo Beccaria vi sono infatti quelli di bloccare e di prolungare l’accordo con quei calciatori in grado di fare la differenza e l’esterno mancino campano è senza dubbio uno di questi. Le sue brillanti prestazioni non sono sfuggite a molte società, in fila per ingaggiarlo. Fabio Tito ha però scelto ancora la Vibonese, per dar vita nuovamente ad un percorso comune, con l’augurio che alla fine vi sia solo una soddisfazione reciproca, com’è avvenuto nella stagione che si è da poco conclusa. Per Tito con la maglia della Vibonese, fra campionato e post season, 37 presenze e 5 gol».

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO | Vibonese, anche Silvestri rinnova: adesso tocca ad Orlandi

CALCIOMERCATO | Vibonese, altra conferma: Malberti in rossoblu per un altro anno

CALCIOMERCATO | Vibonese, anche Allegretti resta: adesso tocca a Silvestri?

CALCIOMERCATO | La Vibonese incastona il terzo tassello: rinnovo per Altobello