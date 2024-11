Come vi avevamo anticipato la mezz’ala ha raggiunto il club rossoblu che starebbe trattando l’ingaggio Luigi Viola, mediano classe ’90 in forza al Monopoli

E’ un centrocampista di sostanza. Uno di quelli abituati a pedalare senza troppi fronzoli. Luigi Viola, classe ’90 è il nuovo obiettivo della Vibonese. Stando a radiomercato sarebbe in uscita dal Monopoli direzione Calabria. Alla corte di patron Caffo nel frattempo è ufficiale l’ingaggio della mezz’ala Francesco Torelli.

Ecco il comunicato ufficiale della costà rossoblu:

«Centrocampista classe ’94. Interno o mezzala destra. Ecco l’identikit di Francesco Torelli, neo acquisto della Vibonese. Alla presenza del presidente Caffo e del dg Beccaria questo pomeriggio ha ratificato l’accordo, già raggiunto qualche giorno addietro, che lo lega al club rossoblù. Un acquisto consigliato da mister Campilongo, che lo ha allenato per due mesi nella sua breve esperienza al Rimini.

Nato a Forlì il 4 novembre del 1994, Francesco Torelli è cresciuto nel club emiliano, con il quale ha giocato sia in Serie D, sia in Serie C2, con una parentesi al Mezzolara, sempre in Serie D. In quest’ultima categoria ha giocato anche a Rimini, piazza che lo ha visto protagonista poi in Serie C. Nell’attuale stagione era in forza all’Altovicentino in Serie D».

«Perché la scelta della Vibonese? Intanto perché tutti ne parlano bene come società. Questa - dice Francesco Torelli - rimane una piazza molto ambita soprattutto per la serietà della dirigenza. L’ultimo posto? Non mi spaventa. Con il lavoro e seguendo le indicazioni del mister potremo risalire la china. Per quanto mi riguarda ho l’opportunità di tornare a giocare nei professionisti e non vedo l’ora di dare una mano di aiuto ai miei nuovi compagni di squadra».

Alessio Bompasso