Chiuse le indagini per il calcio scommesse iniziate lo scorso dicembre a Benevento e che riguarda ex tesserati della società giallorossa. A riportare la notizia La Gazzetta dello Sport.

La Procura Federale chiude le indagini

Secondo la rosea la Procura Federale ha chiuso le indagini, notificando l’avviso a quattro calciatori coinvolti nell’inchiesta. Si tratta di Christian Pastina, ancora oggi con il Benevento; Francesco Forte, oggi a Cosenza; Gaetano Letizia, oggi alla Feralpisalò; Enrico Brignola, oggi a Catanzaro. Le sanzioni minime per queste violazioni, da quello che scrive la Gazzetta, sono di 3 anni di squalifica. Per i calciatori coinvolti ci sarebbe la possibilità di patteggiare, come ha fatto Tonali. L’ex centrocampista del Milan, facendolo, è stato squalificato per 10 mesi.

Da precisare che le società coinvolte all’epoca dei fatti e quelle attuali non rischiano nulla, in quanto i casi di scommesse non prevedono la responsabilità oggettiva del club.