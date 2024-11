Sarebbero il regista di Cuneo ed il centrale di Palmi i due primi obiettivi della formazione giallorossa targata 2016/2017. Due graditi ritorni per il rientro in SuperLega

La parola chiave è ritorno. Quella in codice SuperLega. Protagonista di questa storia è la Callipo volley ormai praticamente con tutti e due i piedi nell'Olimpo della pallavolo, dopo il si, più o meno unanime, ricevuto in assemblea di tutti i club di A1. La wild card è solo una formalità che verrà ratificata ed ufficializzata nelle prossime ore. Vibo Valentia torna nel torneo più importante d'Italia e di sicuro non può e non vuole farsi trovare impreparata.

Dal giorno della delusione in finale play off contro Sora, la dirigenza giallorossa si è fissata due obiettivi: provare a rientrare dalla finestra in SuperLega, costruendo un gruppo di tutto rispetto. Il primo obiettivo è già in tasca. Il secondo è in fase di costruzione. Vibo vuole tornare a sorprendere nel massimo torneo di pallavolo e vorrebbe farlo puntando su due cavalli di razza che hanno già scritto pagine importanti del club di Viale della Pace. Manuel Coscione da una parte e Rocco Barone dall'altra. Regista il primo, centrale il secondo. Il palleggiatore di Cuneo ha vestito la maglia giallorossa per tre stagioni indossando anche la fascia di capitano, il centrale di Palmi ha praticamente toccato i primi palloni a Vibo fino a raggiungere la Nazionale. Coscione proviene da Piacenza, Barone da Molfetta. Entrambi, salvo clamorosi sviluppi, si ritroveranno a Vibo a distanza di tre stagioni.