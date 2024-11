È Tommaso Napoli il nuovo allenatore del Rende. L’ex tecnico di Licata, Castrovillari, Cosenza e Taranto, prende il posto di Alfonso Caruso che paga dunque l’ultima sconfitta rimediata dai biancorossi nell’ultimo turno di campionato in casa del Paternò.

Ultimo posto in classifica, con soli 2 punti per il Rende dopo sette giornate di campionato ma con l’attenuante di aver iniziato la stagione con tanti under in rosa. Caruso dunque lascia spazio a Napoli che avrà il compito arduo di tentare la scalata in classifica.

Già domenica per i rendesi sarà un test importante nel derby casalingo contro il Roccella, che in classifica precede la squadra di Coscarella con un solo punto in più.

Ancora rinvio per il Castrovillari

Nel frattempo nello stesso girone I è di poco fa la decisione di un ulteriore rinvio per quanto riguarda la gara (recupero della sesta giornata in programma domani) tra i siciliani del Troina ed il Castrovillari. I ”lupi del Pollino” hanno ricevuto la comunicazione del rinvio a poche ore dalla partenza per la trasferta in terra siciliana: si sono infatti registrati casi di positività al covid-19 nella rosa del Troina, squadra che domenica scorsa ha affrontato in trasferta il Dattilo .