Sette giornate praticamente alle spalle nei principali campionati dilettantistici, tra cui quello di Eccellenza. Nonostante però la stagione stia entrando nel vivo, il mercato non perde quota e, anzi, diventa più che mai frenetico come la più calda finestra estiva. Movimenti nel massimo campionato regionale dunque e, tra le più attive, ci sono Praiatortora e Paolana giusto per alimentare il duello per il vertice anche a distanza.

Praiatortora, guarda chi si rivede

Una vetta da difendere per il Praiatortora in un torneo ostico come lo è la Serie A regionale. Ecco allora che la dirigenza crede fortemente nelle proprie potenzialità e, di conseguenza, nella vetta e rinforza la rosa. Alla corte di mister Viscardi arriva un volto già noto all'isola di Dino, ovvero Juan Carballo. Ufficiale il ritorno del difensore, classe 2004, che riabbraccia questi colori con entusiasmo e motivazione. Carballo, calciatore giovane ma già dotato di grande personalità e spirito di sacrificio, ha avuto in questa prima parte di stagione una breve esperienza con il Zola Calcio, formazione militante nel campionato di Eccellenza dell'Emilia Romagna, .

Ecco le sue prime parole: «Sono felice di tornare al Praiatortora, perché qui mi sento a casa. Ho sempre avuto un legame speciale con questa società, e darò tutto per ripagare la fiducia con il massimo impegno». Il suo ritorno rappresenta un importante valore aggiunto per la squadra guidata da mister Salvatore Viscardi, che potrà contare su un giocatore già pienamente inserito nell’ambiente e nei valori della società.

Paolana, arriva Raimondi

Come accennato, si muove anche la Paolana attualmente al secondo posto in campionato ma con ambizioni di vertice. La formazione bianco/azzurra aggiunge, a una rosa già di alta qualità, un profilo giovane e di grande prospettiva: ufficiale l'ingaggio di Matteo Raimondi. Si tratta di un promettente esterno d'attacco, classe 2006, che aveva iniziato la stagione con la maglia del Rende, squadra con cui ha rescisso poco tempo fa. Il giovane sarà a disposizione nella rosa di Mister Andreoli sin da subito, ovvero per la trasferta in casa della Palmese.