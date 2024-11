Un cammino da incorniciare per la squadra di Pino Catanese nel torneo riservato agli over 35: a Rossano in finale vittoria per cinque a uno contro il Partinico

Hanno chiuso la fase a gironi al primo posto, senza sconfitte. Quindi si sono imposti nella fase regionale. Infine hanno completato l’opera in occasione dell’ultimo percorso, quello relativo alla fase nazionale. E così per i Boys Marinate ecco la vittoria più bella, quella che vale il titolo. A Rossano, nella finalissima contro i siciliani del Partinico, la formazione Amatori guidata da Pino Catanese ha completato l’opera, aggiudicandosi il trofeo. Nel campionato Amatori Asc di calcio a 11, riservato agli over 35, la squadra vibonese si è confermata la più forte, regalandosi una gran bella soddisfazione. Una gioia da condividere con il Gruppo Pubbliemme-Diemmecom e il presidente Domenico Maduli, che fin da subito hanno deciso di sposare il progetto della formazione amatoriale, facendo da main sponsor per tutta la stagione.

Partita a fari spenti, la squadra dei Boys Marinate ha inizialmente tentato l’avventura giusto per divertirsi, ma strada facendo la squadra diretta da Pino Catanese ha compreso di poter compiere l’impresa, iniziando a vincere il titolo provinciale.

Arrivati alle finali regionali di Praia a Mare, gli amatori dei Boys Marinate sono riusciti a portare a casa anche il titolo Asc di campioni di Calabria, un traguardo che ha regalato loro il pass per le finali nazionali di Corigliano Rossano. Qui hanno dimostrato ancora una volta di essere i più forti, conseguendo il titolo di campioni d’Italia. Il risultato finale di 5-1 ai danni del Partinico è stato firmato da Nesci (autore di una doppietta), Fanelli e Cordiano: gli intramontabili del calcio vibonese e calabrese.

Il tempo passa, ma Cordiano e compagni sanno sempre e comunque fare la differenza. Nella vittoria finale contro il Partinico fra i marcatori anche Lo Giacco, per una gara nella quale la squadra vibonese ha confermato la propria superiorità. Il campionato Amatori Asc over 35 parla calabrese e, nello specifico, vibonese: una bella notizia per l’intero territorio.