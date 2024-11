Comincia a prender forma il sogno scudetto per la compagine calabrese IGreco che nella prima giornata di campionato Italiano assoluto a squadre della Federazione italiana giuoco squash, disputata a Riccione, ha ottenuto punteggio massimo, aggiudicandosi il primo posto. Dieci le società che hanno partecipato, giunte da tutta Italia.

Il team calabrese, orfano delle sue punte di diamante, impegnate a Chicago per i Campionati del mondo, si è presentato con i francesi Baptiste Masotti e Benjamin Aubert, il colombiano Juan Vargas, l’inglese Kace Bartley ed i calabresi Cristina Tartarone, Federico Belvedere e Riccardo Santagata. I giocatori seguiti dal tecnico Salvatore Speranza, dal presidente Enzo Belvedere e dalla delegata regionale Antonella Granata, si sono battuti con le cinque società del Centro – nord: Bologna, Vicenza, Torino, Milano e Padova. L’esordio è stato contro i campioni in carica di Torino, che la IGreco è riuscita a vincere con il punteggio di 175 a 104. Nella seconda gara a finire sotto i colpi dei calabresi è stato il team di Padova, partite concluse con un punteggio di 165 a 97. Difficile il terzo match contro Milano, perché i lombardi rafforzati da forti campioni egiziani erano i favoriti per la conquista del tricolore, ma anche in questa circostanza la squadra ha sfoderato una prestazione fantastica e per 142 a 134 si è aggiudicata lo scontro diretto.

Nel quarto incontro contro Bologna, la IGreco è riuscita a predominare sulla squadra emiliana per 179 a 125. Ultimo match contro Vicenza la partita è terminata in scioltezza con lo score fermo sul 175 a 105. Una tre giorni terminata con eccellenti risultati. La squadra calabrese comanda a punteggio pieno, 15 punti contro le inseguitrici Napoli e Milano a 12 punti, Bologna e Torino 9, Catania e Viareggio 6, Padova e Riccione 3, fanalino di coda Vicenza ferma a 0 punti.Il secondo appuntamento di campionato vedrà la IGreco in scena nei campi casalinghi dello Scorpion di Rende, contro le formazioni di Viareggio, Riccione, Catania e Napoli.