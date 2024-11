Il lago Pantano al centro di una strategia di promozione e valorizzazione del turismo sportivo grazie ad una azione sinergica che vede insieme l'Amministrazione Comunale di Mormanno, guidata dal sindaco Paolo Pappaterra, e la Federazione Italiana Canoa Kayak del Presidente Luciano Buonfiglio. Dal 21 al 23 luglio lo specchio d'acqua del comune del Pollino ospiterà la gara nazionale di Canoa.

«Un evento sul quale abbiamo tanto lavorato e che riporta Mormanno nell'ambito del campionato nazionale che vedrà protagoniste città come Torino, Sabaudia, Milano, Padova, Castel Gandolfo, Pavia, Savona e Viareggio. Siamo orgogliosi di quanto raggiunto ma dobbiamo dire grazie al presidente Luciano Buonofiglio, della federazione italiana canoa cayak, e il comitato organizzativo regionale, per aver creduto nel nostro progetto e averci sostenuto» ha commentato entusiasta il sindaco Paolo Pappaterra.

«Quello di luglio sarà un weekend strategico per la promozione del territorio e la filiera dei turismi sportivi legati alla fruizione del Parco Nazionale del Pollino - si legge in una nota -, attraverso il coinvolgimento di tutti gli operatori dell'accoglienza chiamati a supportare l'evento per l'arrivo di centinaia di atleti e turisti».

«Ora che il risultato è stato raggiunto - ha aggiunto Pappaterra - per noi adesso parte la sfida organizzativa che sarà sicuramente avvincente e non semplice. Ma fatemelo dire con estrema sincerità: sono fortemente orgoglioso che tramite questo evento possiamo dare lustro alle nostre bellezze paesaggistiche e naturali della nostra Mormanno, del nostro Parco del Pollino e della nostra straordinaria Regione Calabria».