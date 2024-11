Scatta a Lorica la preparazione pre-campionato. La società punta a costruire un organico altamente competitivo per tornare subito in serie D

VIBO VALENTIA - E’ partita ufficialmente ieri la nuova avventura della Vibonese. In mattinata la partenza per Lorica, sede del ritiro pre-campionato, fino a quasi metà agosto. Nel pomeriggio la prima seduta di allenamento agli ordini del tecnico Gaetano Di Maria e del suo vice Salvatore Periti. A completare lo staff tecnico, nelle vesti di collaboratore, il trainer della Juniores Claudio Galioto. In ritiro anche il massaggiatore Carlo Sposato e il magazziniere Romano Lytyyn. Diciotto i giocatori a disposizione dell’allenatore messinese, in larga parte giovani. La Vibonese è ancora un cantiere aperto.

I convocati. Questa la lista completa dei convocati. Portieri: Ferigo (’96). Difensori: Chiarello (’95), Lombardo (’92), Certomà (’93), Bertini (’87), Storino (’95), Bronzi (’94), Velo (’96), Varivoda (’95). Centrocampisti: Cosenza (’87), Da Dalt (’87), Vallone (’95), Harifi (’96), Carrozza (’93), Gambino (’87). Attaccanti: Cavallaro (’97), Beccaria (’88), D’Agostino (’95).