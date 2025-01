Questa mattina, poco prima delle 11, Carmelo Palmer, primo e unico pilota calabrese a partecipare alla prestigiosa Monaco-Dakar Africa Eco Race, ha fatto il suo rientro in Calabria, atterrando all’aeroporto di Lamezia Terme. Ad attenderlo c’erano amici, parenti e tifosi, pronti a celebrare il loro campione.

«Non mi aspettavo questa bella accoglienza – ha dichiarato Palmer ai microfoni del nostro network –. Tutti loro sono stati veramente la mia forza. Mi sono stati vicini in tutto e per tutto. È come se ieri fossero lì sul podio con me. Ho sentito che erano vicini e grazie a loro ho raggiunto questo risultato».

La gara, partita il 28 dicembre 2024 da Montecarlo, si è conclusa ieri, 12 gennaio, sulle rive del leggendario Lago Rosa a Dakar, dopo dodici intense tappe attraverso Marocco, Mauritania e Senegal, con un giorno di riposo a Dakhla. «È una gara che la devi vivere, gestire e controllare tutti i giorni – racconta il pilota calabrese –. È una sfida con te stesso e con tutti quanti ed è una grande competizione».

Palmer ha gareggiato nella categoria “Malle Moto”, una delle più dure della competizione. Senza alcuna assistenza meccanica, il pilota ha potuto contare esclusivamente sulle proprie capacità e sulle poche attrezzature fornite dall’organizzazione. Un’impresa titanica, che ha richiesto non solo preparazione tecnica e fisica, ma anche una grande forza mentale.

Con il patrocinio della Regione Calabria e il supporto dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue), Palmer ha rappresentato la sua terra con orgoglio, portando con sé un messaggio di responsabilità sociale. Attraverso la sua partecipazione, il pilota ha infatti voluto sensibilizzare sull’importanza della donazione di sangue.

Chi è Carmelo Palmer

Nato a Cosenza il 25 giugno 1972 e residente a Lago, Palmer è CEO e fondatore di Artech S.r.l. e Arkinmotion S.r.l., aziende attive nell’edilizia e nel design. La sua passione per i motori è nata a soli 14 anni, e a 25 ha iniziato a gareggiare. Tra i suoi numerosi traguardi, vanta partecipazioni al Campionato Italiano Motorally e Raid TT, gareggiando inizialmente con una KTM monocilindrica nella categoria Sport, fino ad arrivare oggi alla categoria GPX con una Yamaha Ténéré 700 bicilindrica.

Nonostante le sue numerose attività, Palmer trova anche il tempo di competere nel Campionato Italiano Epoca GR5 con moto storiche della sua collezione e nel Campionato Regionale Enduro. Inoltre, ha preso parte a numerosi rally e raid in Africa, consolidando la sua reputazione come uno dei più esperti e appassionati piloti italiani.