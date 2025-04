Un pari che per come è maturato lascia un po’ l’amaro in bocca al Catanzaro che non è riuscito ad andare oltre il 2 a 2 contro la Carrarese in trasferta. L’allenatore giallorosso Fabio Caserta analizza così il match nella conferenza stampa post partita: «Nel primo tempo sono stati bravi loro a non farci giocare, siamo andati un po' in difficoltà perché cercavamo sempre di giocare tra le linee, come è nato anche il secondo gol. A volte quando non gioca bene una squadra non è sempre per colpa della squadra, è anche per merito degli avversari. Abbiamo fatto un grande secondo tempo, c'è rammarico perché il gol del pari arriva all'ottantesimo. Dovevamo essere più lucidi soprattutto dopo il 2-1 perché abbiamo avuto anche due o tre ripartenze per poter fare male alla Carrarese. Non siamo stati capaci di chiudere la partita e poi come succede spesso nel calcio se non la chiudi poi rischi di riaprire tutto e poi anche rischi di perderla».

«Dispiace, non so dire se è un punto guadagnato o sono due punti persi – ha continuato il tecnico delle Aquile -. Quando vai in vantaggio e arrivi all'ottantesimo devi essere più lucido nel poter chiudere la partita perché abbiamo avuto le occasioni per fare il terzo gol. Le occasioni non sono solo quelle limpide ma ci sono anche le possibili occasioni per chiudere. Noi in uscita siamo ripartiti due o tre volte e abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio».

E sullo stato fisico della squadra, sembrata essere un po’ stanca, Caserta ha dichiarato: «Hanno dato tutto i ragazzi. Nel campionato ci sono momenti in cui sei più lucido dal punto di vista mentale e fisico. Siamo alla fine del campionato e una squadra come la nostra cerca sempre di giocare. Poi arrivi alla fine che magari con qualche elemento hai qualche difficoltà. Oggi abbiamo tanti giocatori fuori per infortunio. Tanti ancora in questo momento non stanno benissimo dal punto di vista fisico. Però credo che sia normalissimo per una squadra che tenta sempre di giocare. Le difficoltà possono essere queste. Quando trovi delle squadre che si chiudono poi ripartono, quando hai una squadra che ti viene in pressione forte in avanti puoi trovare delle difficoltà. Però se noi andiamo ad analizzare il secondo gol abbiamo fatto una bellissima azione che abbiamo provato durante la settimana. Cercare l'uomo tra le linee e poi sono stati bravi i ragazzi a concretizzare quella situazione».

E proprio sugli infortuni, in vista della trasferta di Pasquetta a Mantova, Caserta conclude: «Mi auguro di recuperare qualcuno perché abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno di tutta la rosa. Sicuramente in settimana avrò a disposizione sia La Mantia che Pontisso, che sono due elementi indispensabili e importanti per questa squadra. Vedremo anche gli altri D’Alessandro, Situm, vediamo quanti giocatori riusciremo a recuperare».