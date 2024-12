I sostenitori rossoblù hanno chiesto al direttore sportivo Gennaro Delvecchio interventi in fase di mercato e ringraziato mister Alvini per l'impegno profuso

Terza sconfitta consecutiva per un Cosenza Calcio che trascorrerà l’ennesimo Natale in zona retrocessione diretta. Pesano oggi più che mai i quattro punti di penalizzazione comminati a inizio anno. Al termine della partita contro la Carrarese, i tifosi hanno parlato con la squadra sotto il settore ospiti. Presenti anche Alvini e Delvecchio.

Cosenza Calcio, cosa si sono detti tifosi, staff e squadra

Un passo in avanti è stato fatto sia da Alessandro Micai sia da Massimiliano Alvini, presente con il suo staff. Proprio il tecnico di Fucecchio è stato il primo a cui si sono rivolti i tifosi silani presenti. A lui il ringraziamento più grande per l’impegno profuso al fine di far uscire la squadra dalle sabbie mobili. Impegno che, però, non è finora bastato. Il coro da parte dei presenti allo Stadio dei Marmi è stato unanime: servono rinforzi. Un appello rivolto soprattutto a Gennaro Delvecchio, presente sotto il settore ospiti ad ascoltare le parole dei tifosi.

Un confronto civile con gli artefici di un campionato che fin qui ha portato in dote al Cosenza Calcio venti punti. Che, però, in classifica sono sedici per via del meno quattro di agosto.