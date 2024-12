Cicconi nella ripresa pesca il jolly e piega la resistenza dei rossoblù, rimasti in dieci nel primo tempo per un’espulsione di Florenzi. Classifica preoccupante

È tempo di pensare a Cosenza-Catanzaro, il derby di Calabria che vivrà il primo atto giovedì 26 dicembre al Marulla. Dopo le forti polemiche e le contestazioni nei confronti del presidente Guarascio, che prima ha portato le curve a 30 euro e poi ha annullato il provvedimento sotto i colpi social del popolo dei Lupi, Caporale e compagni hanno perso in casa della Carrarese ponendo le peggiori fondamenta possibili per la supersfida.

Cicconi, con una prodezza, ha inferto il terzo ko consecutivo ai silani che hanno cercato di reggere all’inferiorità numerica generata da un’ingenuità di Florenzi, espulso a metà della prima frazione. Non è mancato il solito impegno, ma i limiti della compagine di Alvini sono evidenti e a gennaio serviranno investimenti.

Alvini rispolvera Sgarbi

Alla lettura delle formazioni spicca una novità in difesa: torna Sgarbi dal primo minuto dopo un lungo infortunio e la conseguente riabilitazione. Come anticipato, non è stato convocato Camporese che verrà ceduto a gennaio. A centrocampo, al netto della squalifica di Kouan, giocano Charlys e Kourdadilis con Ricciardi e Ricci sulle fasce. Tocca a Florenzi supportare Zilli e Fumagalli. Calabro se la gioca con Cerri e Cherubini supportati da Shpendi.

È proprio quest’ultimo che al 16’ si divora un gol graziando il Cosenza. La retroguardia rossoblù si scioglie come neve al sole e Cherubini corre via sull’out destro. Il cross pesca l’attaccante albanese solo davanti a Micai traversa, ma il tiro a botta sicura si stampa sulla traversa. I padroni di casa sfruttano le ripartenze, su una di queste il pipelet dei Lupi si oppone con i piedi ad un destro di Cicconi.

Espulso Florenzi

Al 32’ Florenzi viene espulso. Soltanto qualche istante prima aveva ricevuto un cartellino giallo per un intervento scomposto ai danni di un avversario. La seconda ammonizione arriva invece a margine di una simulazione in area avversaria che gli costa la doccia anticipata e il derby con il Catanzaro. Cosa, forse, ancora peggiore della prima. Alvini risistema il collettivo sulla base di un 3-4-1-1 dove Fumagalli è chiamato a sacrificarsi sulla trequarti. Un soffio prima del break, chiama al volo plastico Bleve calciando bene una punizione dal limite.

Eurogol di Cicconi

Il tecnico rossoblù lascia Ricci e Fumagalli negli spogliatoi. Al loro posto Mazzocchi e Ciervo, che sfiora il clamoroso vantaggio con un tiro a giro. Gli ospiti sono ordinati nel difendere, provano a ripartire e a sfruttare ogni calcio piazzato. Anche su quelli da sessanta metri, infatti, portano in area l’artiglieria pesante. Micai tiene a galla i suoi sbattendo la porta in faccia a Shpendi (15’) e Bouah (27’).

Al 32’ passano i toscani con uno di quei gol che di rado si vedono sui campi di calcio, specialmente in Serie B. Il merito è di Cicconi che, al volo, su corner di Zuelli, lascia partire un missile che si insacca all’incrocio dei pali. Una prodezza balistica, un gol clamoroso.

Il tabellino di Carrarese-Cosenza

CARRARESE (3-4-1-2): Bleve; Zanon (26' st Belloni), Jllanes, Oliana; Bouah, Zuelli, Cicconi; Shpendi; Cherubni, Cerri (34' st Palmieri). A. disp.: Chiorra, Grassini, Panico, Cavion, Falco, Capello, Maressa, Finotto, Hermansson, Capezzi. All.: Calabro

COSENZA (3-4-1-2): Micai; Sgarbi, Dalle Mura, Caporale (40' st D'Orazio); Ricciardi, Charlys (33' st Strizzolo), Kourfadilis, Ricci (1' st Mazzocchi); Florenzi; Fumagalli (1' st Ciervo), Zilli (20' st Jose Mauri). A disp.: Vettorel, Cimino, Martino, Sankoh, Rizzo Pinna, Venturi, Strizzolo, Hristov. All.: Alvini

ARBITRO: Fourneau di Roma

MARCATORI: 32' st Cicconi (Car)

NOTE: Spettatori circa 3mila di cui 215 ospiti. Espulso al 32' pt Florenzi (Cos) per doppia ammonizione. Ammoniti: Jllanes (Car), Fumagalli (Cos), Zanon (Car), Cicconi (Car). Angoli: 6-3 per la Carrarese. Recupero: 2' pt - 4' st