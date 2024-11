Finora nel torneo cadetto i calciatori rossoblù sono stati ammoniti in totale ben 91 volte. Tra i lupi il più “cattivo” è Venturi. Le aquile, invece, possono vantare “appena” 68 gialli subiti: al comando c'è Scognamillo

Con le ammonizioni ricevute ieri sera a Parma da Venturi, Antonucci e Mazzocchi, il Cosenza ha portato a 91 il numero cartellini gialli collezionati nel corso di 27 giornate di campionato.

In base ai dati forniti da Transfermarkt, i Lupi si confermano dunque come la squadra più "cattiva" dell'intera Serie B. Una cifra che li pone ben 15 cartellini davanti alle seconde in classifica, Modena e Pisa. La squadra più "sportiva" del torneo cadetto è invece il Venezia che può fregiarsi di aver collezionato "solo" 41 gialli. A completare il podio ci sono Parma (47 ammonizioni) e Palermo (59).

Tra i rossoblù di mister Caserta il "leader" indiscusso di questa speciale graduatoria è Michael Venturi, che ha collezionato ben 11 gialli. In tutto il campionato cadetto "meglio" del difensore del Cosenza hanno finora fatto solo Simone Branca (Cittadella) e Alessandro Bianco (Reggiana), entrambi a quota 12 ammonizioni.

Venturi il “cattivo”

Tornando ai gialli subiti dai calciatori del Cosenza, dietro a Venturi ci sono D'Orazio e Praszelik, entrambi fermi a quota 9. A 8 cartellini troviamo Florenzi, mentre a 5 cartellini inseguono Tutino, Fontanarosa e Zuccon. Ma non è solo la quantità di gialli a rendere il Cosenza tra le più "cattive" della B: i lupi hanno anche dovuto fare i conti con un'espulsione per somma di ammonizioni, quella di Praszelik registrata durante la partita contro il Bari, e ben tre espulsioni dirette: Calò contro la Ternana, Marras contro il Modena e Sgarbi contro il Brescia.

I gialli del Catanzaro

E il Catanzaro? Nella speciale classifica delle ammonizioni, la squadra giallorossa occupa l'ottava posizione in condominio con Cittadella e Reggiana. Sono 68 i gialli che gli arbitri hanno sventolato in faccia alle Aquile giallorosse, gli ultimi due ieri sono stati "conquistati" ieri nel corso del match vinto 2-0 contro il Bari da Vandeputte e Brighenti. In 27 giornate di campionato, il più ammonito tra i giallorossi è Stefano Scognamillo con 10 cartellini. Dietro al centrale ecco Vandeputte e Brighenti a quota 6, completano il podio con 5 ammonizioni Biasci e Veroli.